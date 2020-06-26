В Тюменской области проведено свыше 320 тысяч тестирований на коронавирус

За прошедшие сутки количество проведенных тестирований в регионе увеличилось более чем на 4 тысячи. Всего в области проведено 320 080 исследований на наличие коронавируса, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Анализы проводятся методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), он позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется носоглоточный мазок. Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа.
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