Ковидные койко-места в стационарах Тюменской области заполнены менее чем наполовину

12:32 26 июня 2020
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Продолжение: В Тюменской области 61 случай коронавируса за сутки

В Тюменской области более 50% коечного фонда для больных коронавирусом свободно, а коэффициент распространения инфекции — чуть меньше единицы. COVID-19 уже переболело около 0,2% жителей региона. Об этом сообщает Оперштаб со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора Галину Шарухо.

Ситуация по коронавирусу в целом стабильная, хотя и наблюдается тенденция к незначительному росту. Это обусловлено тем, что начался отпускной сезон: люди начали активнее пользоваться разными видами транспорта, приезжают к нам в область из других субъектов. Это прогнозируемый процесс, пояснила главный государственный санитарный врач области.

Ежедневно в лабораториях исследуется до 5-6 тыс. проб на коронавирус. В целом проведено более 315 тыс. исследований. По этому показателю регион входит в топ-15 лучших субъектов РФ.

Теги: коронавирус , Роспотребнадзор
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