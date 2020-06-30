В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 69 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 3 087 случаев COVID-19.

Накануне в Тюменской области скончался 18-й пациент с коронавирусом. Также за сутки 20 человек выздоровели, за все время выздоровели 1772 человека. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 138 человек размещены в обсерваторах, 1221 человек остаются под медицинским наблюдением.

Всего в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.