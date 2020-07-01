68 случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 6 556 случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области коронавирусная инфекция обнаружена еще у 68 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 3 155 случаев COVID-19.
За сутки в Тюменской области выздоровели 72 человека, всего с начала пандемии - 1 844 человека. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 137 человек находятся в обсерваторах, 1 198 остаются под меднаблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.
Всего в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.
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