В Тюменской области за сутки 80 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них в Тюменской области — 80 новых случаев. Всего на территории региона зарегистрировано 3 560 случаев заболевания COVID-19
За сутки в Тюменской области 18 человек выздоровели, за весь период выздоровели 2 002 человека. 11 пациентов находятся на ИВЛ. 67 человек в обсерваторах. 1 359 человек остаются под медицинским наблюдением.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.
Всего в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.
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