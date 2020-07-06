В Тюменской области за сутки 80 случаев COVID-19

13:33 06 июля 2020
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За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них в Тюменской области — 80  новых случаев. Всего на территории региона зарегистрировано 3 560 случаев заболевания COVID-19

За сутки в Тюменской области 18 человек выздоровели, за весь период выздоровели 2 002 человека. 11 пациентов находятся на ИВЛ. 67 человек в обсерваторах. 1 359 человек остаются под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10  296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

Теги: коронавирус
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