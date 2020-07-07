Семьям ковидных больных пропишут бесплатные лекарства для профилактики

Лекарственные препараты для профилактического лечения будут бесплатно выдавать всем членам семьи и лицам, контактировавшим с больными COVID-19. Об этом сообщает тюменский Оперштаб, со ссылкой на заместителя губернатора Ольгу Кузнечевских.

Врач выпишет лекарства для всех членов семьи, проживающих в одном помещении с зараженным, как только подтвердится диагноз. Лекарственные препараты также получат соцработники и волонтеры. По предварительному звонку с гражданами они доставят им лекарства бесконтактным способом.

Всем гражданам, входящим в число контактных лиц и проживающим совместно с заболевшими коронавирусной инфекцией, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции.