В Тюменской области не выявлено новых очагов распространения коронавируса

За минувшую неделю коронавирус выявлен у 560 человек, неделей раньше — 542. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 4 120 случаев заражения. Такие данные привел начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Существенных изменений в структуре заболеваемости не выявлено: ОРВИ — 77 % , внебольничные пневмонии — 22 % , бессимптомные формы единичны.

Среди заболевших 58 % - люди в возрасте от 30 до 64 лет, 14 % - старше 64 лет. Дети до 17 лет — 9 % (50 случаев), что соответствует средним значениям по региону.

В эпидпроцесс включено 20 муниципалитетов. Лидируют по заболеваемости Тюмень (78%), Тюменский район (5 %), Тобольск (4%) и Ишим.

Завозные — порядка 4-5 процентов, 22 случая из Югры и Ямала. В связи с этим сотрудниками Роспотребнадзора в аэропорту Рощино внутренние рисковые рейсы все досматриваются, используется стационарный тепловизор.

За прошедшую неделю на территории области не выявлено новых очагов заболевания. На контроле остаются 5 ранее зарегистрированных - 107 случаев заболевания, выявлено более 1300 контактных лиц. На предшествующей неделе их было 7.

Постановлением главного санитарного врача введены дополнительные меры — все контактные обязаны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции и неукоснительно принимать препараты по лечению и профилактике коронавируса.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией постоянно следят за тем, как контактные и больные, находящиеся на амбулаторном лечении, соблюдают предписанный им режим самоизоляции. С начала эпидемии в регионе проведено более 35 тысяч выборочных проверок. Только с 1 июня состоялось 4 035 проверок, в ходе которых выявлено 177 нарушителей. Все материалы переданы в суд по статье 6.3 часть 3 Кодекса об административной ответственности. Будут приняты соответствующие меры.