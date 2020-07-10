В Тюменской области 19-я смерть от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них в Тюменской области зафиксировано 85 случаев. Всего на территории региона зарегистрировано 3870 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 60 человек, за весь период выздоровели 2 374 человека. 10 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 87 человек пребывают в обсерваторах, 1323 человека остаются под медицинским наблюдением.

"Несмотря на все усилия врачей, скончался пожилой мужчина с тяжелой двухсторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 19 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего в России выявлено 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.