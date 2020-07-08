В Тюменской области 75 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 75 человек. Всего на территории региона зафиксировано 3 713 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 196 человек, за весь период — 2 251 человек. 8 пациентов находятся на ИВЛ. 102 человека пребывают в обсерваторах. 1 332 человека остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.