В Тюменской области 85 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них в Тюменской области — 85 случаев. Всего на территории региона зафиксировано 4120 случаев COVID-19.

За стуки в Тюменской области 25 человек выздоровели, за весь период выздоровели 2503 человека. 5 пациентов из общего числа болеющих — на ИВЛ. 73 человека находятся в обсерваторах, 1348 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 20 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.