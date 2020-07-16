В Тюменской области 81 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 81 случай зарегистрирован в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 4367 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровел 81 человек, за весь период выздоровели 2687 человек. 10 пациентов из общего числа болеющих — на ИВЛ. 60 человек находятся в обсерваторах, 1321 человек остается под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.