В Тюменской области скончался 60-летний мужчина с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 102 человек. Всего на территории региона зафиксировано 4 987 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 293 человека, за весь период выздоровели 3 367 человек. 15 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 54 человека размещены в обсерваторах, 1139 человек остаются под медицинским наблюдением.

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 60 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 23 пациента с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.