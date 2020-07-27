В Тюменской области 95 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 635 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них в Тюменской области — 95 случаев. Всего на территории региона зарегистрировано 5 484 случая COVID-19.

За сутки в регионе 33 человека выздоровели, за весь период выздоровели 3 910 человек. 20 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 25 человек размещены в обсерваторах, 1 316 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 157 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.