В Тюменской области 89 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них в Тюменской области — 89 случаев. Всего на территории региона зарегистрировано 5755 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 107 человек, за весь период выздоровели 4372 человека. 19 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 21 человек размещен в обсерваторах, 1379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.