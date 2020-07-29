В Тюменской области за сутки 90 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 90 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 5 666 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области 142 человека выздоровели, за весь период 4265 человек. 21 пациент из общего числа болеющих на ИВЛ. 25 человек размещены в обсерваторах, 1350 человек остаются под медицинским наблюдением, 3157 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.