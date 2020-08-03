В Тюменской области провели более 539 тысяч тестов на коронавирус

За прошедшую неделю в Тюменской области проведено 36 326 тестов на наличие коронавируса. Общее количество исследований на COVID-19 за период введения ограничительных мероприятий составило 539 037.

Тюменская область находится на 10 месте в топ-15 субъектов по абсолютному количеству проведенных исследований. Анализы проводятся методом ПЦР на базе лабораторий государственных медицинских организаций и в частных лабораториях.

Если у вас появились такие признаки, как слабость, повышение температуры, затрудненное дыхание, сухой кашель, головная боль, то немедленно вызывайте врача на дом. Ни в коем случае не идите самостоятельно в поликлинику, чтобы не подвергать риску заражения других людей, отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Врач приедет к вам домой и примет решение о назначении лечения, сборе анализов или госпитализации. Также при подтверждении заболевания COVID-19 контактным будут выданы постановления об изоляции, назначено профилактическое лечение, медицинское наблюдение и отбор биологического материала на ПЦР-диагностику на 8–10 день.