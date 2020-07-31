Губернатор Ямала сообщил о положительном тесте на коронавирус

Дмитрий Артюхов в своем "Инстаграм" сообщил о том, что заболел новой коронавирусной инфекцией и находится в самоизоляции.

"Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе", - сообщил глава округа.

Рассказывая об эпидобстановке на Ямале, Артюхов отметил, что в округе вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно - с 200 до 100 в среднем в день и значительно выросло число выздоровевших. В целом ситуация стабилизировалась, в том числе, в Новом Уренгое. По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса.