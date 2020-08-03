В Тюменской области за сутки 88 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 88 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 6107 случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки в Тюменской области 43 человека выздоровели, за весь период выздоровели 4907 человек. 19 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 13 человек размещены в обсерваторе, 1450 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 207 летальных исходов, выздоровели 653 593 человека.
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