В Тюменской области за сутки 88 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 88 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 6107 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в Тюменской области 43 человека выздоровели, за весь период выздоровели 4907 человек. 19 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 13 человек размещены в обсерваторе, 1450 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 207 летальных исходов, выздоровели 653 593 человека.