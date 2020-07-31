В Тюменской области 89 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 482 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 89 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зарегистрировано 5 844 случая заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области 230 человек выздоровели, за весь период выздоровели 4602 человека. 16 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 19 человек размещены в обсерваторе, 1379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 839 981 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.