В Тюменской области 89 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 482 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 89 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зарегистрировано 5 844 случая заболевания COVID-19.
За сутки в Тюменской области 230 человек выздоровели, за весь период выздоровели 4602 человека. 16 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 19 человек размещены в обсерваторе, 1379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 839 981 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru