В Тюменской области за сутки 82 случая COVID-19

14:18 05 августа 2020
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Фото: pixabay.com
Продолжение: Панды и лисы напоминают тюменцам о соблюдении социальной дистанции

За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них в Тюменской области — 82 случая. Всего на территории региона зарегистрирован 6 271 случай заболевания COVID-19. 

За сутки в Тюменской области вылечились от коронавирусной инфекции 149 человек, за весь период пандемии выздоровели 5 300 человек. 15 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 7 человек размещены в обсерваторе, 1 358 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 398 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровело 669 026 человек.

Теги: коронавирус , статистика
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