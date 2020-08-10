В Тюменской области выявлено 74 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса, в том числе 74 - в Тюменской области. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 6 655 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 44 человека, за весь период - 5 804. На ИВЛ находятся 13 пациентов из общего числа болеющих. 1 206 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 225 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.