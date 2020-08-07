Тюменским работодателям сообщают о рекомендуемых мероприятиях для профилактики коронавируса

Роспотребнадзором принято постановление от 13 июля 2020 года, которое включает перечень рекомендаций о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.

Работодателям необходимо:

— организовать контроль температуры тела сотрудников перед выходом на работу и в течение смены. При обнаружении повышенной температуры и симптомов инфекционного заболевания работник должен быть отстранен от выполнения обязанностей;

— обеспечить иммунизацию персонала против гриппа;

— принять превентивные меры по недопущению переохлаждения сотрудников, которые трудятся на открытом воздухе. Для этого нужно подготовить теплые помещения, где можно согреться и принимать пищу;

— поддерживать оптимальную температуру в рабочих помещения

— обеспечить персонал, который работает с населением, респираторами, масками и перчатками.

Постановление вступает в законную силу 9 августа 2020 года.