Тюменским работодателям сообщают о рекомендуемых мероприятиях для профилактики коронавируса

Роспотребнадзором принято постановление от 13 июля 2020 года, которое включает перечень рекомендаций о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.
Работодателям необходимо:
— организовать контроль температуры тела сотрудников перед выходом на работу и в течение смены. При обнаружении повышенной температуры и симптомов инфекционного заболевания работник должен быть отстранен от выполнения обязанностей;
— обеспечить иммунизацию персонала против гриппа;
— принять превентивные меры по недопущению переохлаждения сотрудников, которые трудятся на открытом воздухе. Для этого нужно подготовить теплые помещения, где можно согреться и принимать пищу;
— поддерживать оптимальную температуру в рабочих помещения
— обеспечить персонал, который работает с населением, респираторами, масками и перчатками.
Постановление вступает в законную силу 9 августа 2020 года.
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