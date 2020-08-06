В Тюменской области скончались двое мужчин с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них — 80 случаев в Тюменской области. Всего на территории региона зарегистрирован 6 351 случай заболевания COVID-19.

"Несмотря на все усилия врачей, скончались двое мужчин 1955 и 1963 годов рождения, оба — с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. Общее число умерших в регионе возросло до 28", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также, по последним сведениям, в Тюменской области общее количество выздоровевших достигло 5 463, 163 человека выздоровели за сутки. 17 пациентов из общего числа болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 7 человек размещены в обсерваторе, 1 301 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 994 находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровело 676 357 человек.