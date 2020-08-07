В Тюменской области за сутки 79 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 79 случаев — в Тюменской области. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 6 430 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 137 человек, за весь период выздоровели 5 600 человек. 18 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 6 человек размещены в обсерваторе, 1 270 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 225 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 877 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.