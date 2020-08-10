У 24,5 % тюменцев, участвовавших в популяционном исследовании на коронавирус, есть антитела к инфекции

17:12 10 августа 2020
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Серологические исследования населения на COVID-19 проведены уже в 26 субъектах. Анализ результатов показывает, что наибольшая доля людей с антителами к коронавирусу зафиксирована в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской и Тюменской областях.

"Наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных... - это Тюменская область - 24,5%, Тульская область - 27,8%, Санкт-Петербург - 26% и Республика Татарстан - 31,5%", - цитирует слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой с заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом РИА Новости.

Теги: исследования , коронавирус , Роспотребнадзор
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