Сезон открытых читок в Тюмени откроется пьесой о коронавирусе

Театральный центр "Космос" запускает второй сезон открытых читок пьес современных драматургов "Почитать есть чё?". В этом году они пройдут в онлайн-формате.

14 августа в 20:30 состоится первая читка серии. Команда из тюменских режиссеров и актеров прочитает пьесу "Тварь" драматурга и писателя, члена Союза театральных деятелей Анастасии Букреевой. Трансляция пройдет в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".

В основе произведения – жизнь человека во время пандемии: события, страхи, которые он переживает, приступы депрессии и веселья. А на фоне этого – любовь, способная противостоять всем несчастьям мира. Сама драматург назвала свою работу карантинным творчеством, которое можно представить как "мини-фильм на коленке".

– Мы продолжаем проект, который родился в прошлом году. Он позволяет зрителям узнавать о новинках современной драматургии и о том, как мир театра реагирует на вызовы современности. В этом сезоне молодежные театры смогут общаться в безопасном формате, который уже стал привычным и расширил наши возможности, – поделился руководитель Театрального центра "Космос" Илья Титов.

Напомним, что читка – это театральный жанр, представляющий собой чтение пьесы по ролям и предназначенный для знакомства с ней аудитории. Проект "Почитать есть чё?" запустился в январе 2019 года. За год горожан познакомили с 10 новыми пьесами. Их прочитали как профессиональные театральные, так и любительские команды Тюмени.

Больше информации о проекте и подробная афиша – на сайте космосцентр.рф.