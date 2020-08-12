Результат теста на коронавирус можно получить на портале госуслуг

11:01 12 августа 2020
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www.yanao.ru
Продолжение: В Тюменской области за сутки выявлено 64 новых случая COVID-19

На портале услуг Тюменской области 10 августа появилась услуга "Получение результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию". Результат теста на COVID-19 можно узнать в личном кабинете пациента.

Все, что нужно сделать пользователю — это выбрать соответствующую услугу и нажать "Получить услугу". Далее в форму автоматически подтянутся все данные учетной записи пациента: Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, адрес проживания. Вывод готового результата и получение справки занимает не более 10 минут. При необходимости результат лабораторного исследования можно вывести на печать.

Данная возможность реализована в рамках регионального проекта Тюменской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения". Ответственными за исполнение выступают региональные департаменты здравоохранения и информатизации, сообщается на сайте правительства.

Теги: госуслуги , исследования , коронавирус
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