Результат теста на коронавирус можно получить на портале госуслуг

На портале услуг Тюменской области 10 августа появилась услуга "Получение результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию". Результат теста на COVID-19 можно узнать в личном кабинете пациента.

Все, что нужно сделать пользователю — это выбрать соответствующую услугу и нажать "Получить услугу". Далее в форму автоматически подтянутся все данные учетной записи пациента: Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, адрес проживания. Вывод готового результата и получение справки занимает не более 10 минут. При необходимости результат лабораторного исследования можно вывести на печать.

Данная возможность реализована в рамках регионального проекта Тюменской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения". Ответственными за исполнение выступают региональные департаменты здравоохранения и информатизации, сообщается на сайте правительства.