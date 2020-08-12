В Тюменской области за сутки выявлено 64 новых случая COVID-19

Фото Дмитрия Уженцева, пресс-служба ОБ №3

За последние сутки в России зарегистрировано 5 102 новых случая коронавируса, в том числе 64 - в Тюменской области. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 6 790 пациентов с COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 207 человек, за весь период - 6 242. На ИВЛ находятся 15 пациентов. 1 094 человека остаются под медицинским наблюдением, 3173 - на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлен 902 701 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.