В Тюмени отменили карантин для прибывающих из других стран и регионов РФ

С введением режима повышенной готовности в регионе все, кто прибывал из-за границы, обязаны были сообщить о себе и своем местоположении на горячую линию Тюменской области и провести 14 дней в самоизоляции. Теперь требования изменились.

В целях предотвращения распространения COVID-19 прибывающие из-за рубежа граждане обязаны:

▪️ до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) заполнить на сайте госуслуг анкету регистрации прибывающих в РФ;

▪️ пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней с момента прилета в страну и внести на сайте госуслуг информацию в форму о результатах теста.

▪️при любом ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться за медпомощью без посещения медицинских организаций.

Требования по соблюдению двухнедельного карантина также отменены в отношении вахтовиков и тех, кто прибывает в регион из других субъектов РФ, в том числе ХМАО и ЯНАО, сообщает Оперштаб региона.