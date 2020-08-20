Более 300 тюменцев уведомили Роспотребнадзор о возвращении из заграничных поездок

С 1 августа изменен контроль за гражданами, приезжающими из-за рубежа, с целью предотвращения распространения коронавируса. До вылета в Россию нужно заполнить на сайте госуслуг анкету регистрации прибывающих в РФ. По прилету в течение трех дней сделать ПЦР-тест на инфекцию и полученные сведения внести в специальную форму на сайте госуслуг.

Тест нужно сделать независимо от того, проводилось ли обследование перед вылетом в Россию. Об этом напомнила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.

По данным на 20 августа, в управление Роспотребнадзора поступило более 300 таких анкет жителей Тюменской области. Анкеты поступают через портал госуслуг или из органов Роспотребнадзора тех российских регионов, где аэропорты принимают международные рейсы, сообщает ОперШтаб.