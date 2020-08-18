55 новых случаев коронавируса в Тюменской области

13:20 18 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса, в том числе 55 - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 128 случаев covid-19.

За сутки в области выздоровели 27 человек, за весь период - 6 737. На ИВЛ находятся 11 пациентов. Под медицинским наблюдением 843 человека, на перевахтовке - 3 329 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.

Теги: коронавирус , статистика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020