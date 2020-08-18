55 новых случаев коронавируса в Тюменской области

За последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса, в том числе 55 - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 128 случаев covid-19.

За сутки в области выздоровели 27 человек, за весь период - 6 737. На ИВЛ находятся 11 пациентов. Под медицинским наблюдением 843 человека, на перевахтовке - 3 329 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.