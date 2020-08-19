В Тюменской области 49 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса, из них 49 - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 177 случаев covid-19.

За сутки в области выздоровели 25 человек, за весь период - 6 762. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Под медицинским наблюдением 851 человек, на перевахтовке - 2 876 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлен 937 321 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исхода, выздоровело 749 423 человека.