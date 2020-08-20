В Тюменской области закрыли первый моногоспиталь

Омутинская центральная районная больница, работавшая как моногоспиталь с середины июля, в ближайшее время начнет работу в обычном режиме. Эпидобстановка этому благоприятствует, если вновь возникнет необходимость - стационар в короткие сроки может быть снова перепрофилирован в инфекционный, отмечают в облдепздраве.

Госпиталь был развернут для лечения пациентов из Голышмановского, Омутинского, Аромашевского, Юргинского, Бердюжского и Армизонского районов. За время работы в него было госпитализировано 60 пациентов с подозрением на коронавирус и клиническими проявлениями инфекции и с подтвержденным диагнозом.

Помощь больным оказывали 68 медицинских работников из разных медучреждений, пройдя перед этим специальное обучение.

Алексей Белов, главный врач Областной больницы №11: "Я хочу выразить огромную благодарность большому коллективу. Конечно, в первую очередь это медицинские работники. Но и обеспечением госпиталя занималась серьезная хозяйственная служба. И при подготовке госпиталя было задействовано много людей, что позволило в короткие сроки произвести необходимые технические работы, обеспечить оборудованием, произвести ремонт – трансформировать учреждение под особые задачи. Все сотрудники были готовы, постоянно проходили необходимое обучение – и при введении госпиталя в эксплуатацию отработали на 100%".