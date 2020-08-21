Вахтовикам с антителами к коронавирусу разрешили работать без обсервации

12:12 21 августа 2020
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www.yanao.ru
Продолжение: В Тюменской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

В Тюменской области изменили правила для вахтовиков, которые направляются к месту работы. Теперь при заселении в обсерваторы они должны предоставить результаты тестов на COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА.

В случае выявления иммунитета к инфекции работодатель имеет право допустить сотрудника к работе без обсервации. Об этом сообщает ОперШтаб со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлию Распопову.

Теги: карантин , коронавирус , нефтегазодобыча
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