Вахтовикам с антителами к коронавирусу разрешили работать без обсервации

В Тюменской области изменили правила для вахтовиков, которые направляются к месту работы. Теперь при заселении в обсерваторы они должны предоставить результаты тестов на COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА.
В случае выявления иммунитета к инфекции работодатель имеет право допустить сотрудника к работе без обсервации. Об этом сообщает ОперШтаб со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлию Распопову.
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