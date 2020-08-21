Вахтовикам с антителами к коронавирусу разрешили работать без обсервации

В Тюменской области изменили правила для вахтовиков, которые направляются к месту работы. Теперь при заселении в обсерваторы они должны предоставить результаты тестов на COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА.

В случае выявления иммунитета к инфекции работодатель имеет право допустить сотрудника к работе без обсервации. Об этом сообщает ОперШтаб со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлию Распопову.