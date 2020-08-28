В Тюменской области 48 новых случаев COVID-19

14:03 28 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России подтвердили 4 829 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб. В Тюменской области подтверждено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 7 623 случая COVID-19.

За сутки в Тюменской области 25 человек выздоровели, за весь период выздоровели 6 939 человек. 9 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 341 человек остается под медицинским наблюдением. 3 361 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровело 798 466 человек.

Теги: коронавирус , статистика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020