В Тюменской области 48 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России подтвердили 4 829 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб. В Тюменской области подтверждено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 7 623 случая COVID-19.

За сутки в Тюменской области 25 человек выздоровели, за весь период выздоровели 6 939 человек. 9 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 341 человек остается под медицинским наблюдением. 3 361 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровело 798 466 человек.