В Тюменской области 48 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 744 случая коронавируса в 84 регионах. Из них в Тюменской области зафиксировано 48 новых случаев. Всего с начала пандемии на территории региона выявлено 7 428 случаев COVID-19.

За сутки в Тюмени 5 человек выздоровели, за весь период выздоровели 6 860 человек. 8 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 558 человек остаются под медицинским наблюдением. 2814 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 29 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровели 773 095 человек.