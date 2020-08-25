В Тюменской области 51 новый случай коронавируса и еще один летальный исход

За минувшие сутки в Тюменской области выявлен 51 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии такой диагноз подтвердился у 7 479 пациентов. Выздоровели 15 человек, за весь период - 6875.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 63 лет. Как сообщили в оперштабе, у пациентки была быстро прогрессирующая двусторонняя пневмония на фоне ряда хронических заболеваний. Таки образом, число жертв коронавируса в регионе достигло 30. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

На сегодня 9 пациентов находятся на ИВЛ, 507 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 426 - на перевахтовке.

В целом за последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса, с начала пандемии - 966 189 случаев. За весь период зафиксировано 16 568 летальных исходов, в том числе 120 за последние сутки, выздоровело 779 747 человек.