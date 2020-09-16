В Тюменской области скончалась 60-летняя женщина с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них в Тюменской области — 54 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 574 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области 27 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 327 человек. 7 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 708 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 393 человека находится на перевахтовке.

"Несмотря на усилия врачей скончалась женщина 60 лет с тяжелой двухсторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний.За весь период пандемии в Тюменской области скончались 33 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.