В Тюменской области проведено 734 тысячи исследований на COVID-19

За прошедшую неделю в Тюменской области выполнено 32 844 тестов на коронавирус. Всего за период введения ограничительных мероприятий было проведено 734 372 исследований на COVID-19.

Пройти платное тестирование на коронавирусную инфекцию можно в следующих медицинских организациях.

Осуществляют забор и исследуют: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", ООО "Авиценна", ООО "Доктор-Арбитайло", ООО "Мать и дитя Тюмень", ООО "БиоМед+", АО МСЧ Нефтяник.

Осуществляют только забор: ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА Тобольск", ООО "Никойл", ООО "Сибмединвест", ООО "Нефтяник-мед", ООО ТГК Диагностика, ООО "МедАС", обособленное подразделение "Медицина АльфаСтрахование г.Тюмень", Городская больница АО "Медицинский центр" Тюмень, ООО "Доктор-А" Тюмень, Московский тракт, ООО НОВАМЕД, ЧУ ЖД больница, ООО "Филатовская клиника", ООО "ДИВАДА-М" филиал КДЛ Инвитро, ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского", ООО "Медицинский центр "МЕДИС", ООО "ИНВИТРО-Урал", Доктор А Медосмотры, ООО "Регионмед", ООО МЦ "Медсервис", ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДИАПАЗОН", ООО "Хеликс Тюмень", ООО "Гемотест Урал".

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напоминают, что лица, прибывшие на территорию РФ, должны пройти обследование в течение 3 дней за счет собственных средств и разместить результат на портале госуслуг.