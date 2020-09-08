47 новых случаев коронавируса и 24 выздоровевших в Тюменской области за минувшие сутки

В России 5 099 новых случаев коронавируса за последние сутки, в том числе 47 - в Тюменской области. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 8 158 коронавирусных больных.
В регионе выздоровели за сутки 24 человека, с начала пандемии - 7 152. Сейчас в больницах на ИВЛ находятся 10 пациентов. Под медицинским наблюдением 646 человек, 3567 человек находятся на перевахтовке. Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.
Всего в России выявлено 1 035 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 993 летальных исхода, выздоровело 850 049 человек.
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