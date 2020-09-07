Более 700 тысяч исследований на коронавирус проведено в Тюменской области

15:15 07 сентября 2020
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За прошедшую неделю в регионе проведено 32 705 тысяч тестов на наличие коронавируса. В целом с начала пандемии таких исследований на территории области выполнено 701 528.

Напомним, жители области без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19. Сегодня такую услугу оказывают около тридцати медицинских учреждений региона. С полным списком можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

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