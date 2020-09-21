В Тюменской области 65 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 65 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 8 881 случай COVID-19.

Также за минувшие сутки в регионе выздоровели 3 человека, за весь период — 7 411 человек. 9 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 803 человека остаются под медицинским наблюдением, 2945 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровели 911 973 человека.