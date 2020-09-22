В Тюменской области 61 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 61 случай — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 8 942 случая заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области 27 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7438 человек. Сейчас 8 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 814 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 481 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровели 917 949 человек.