В Тюменской области 67 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 67 случаев — в Тюменской области. Всего в регионе зафиксировано 9 072 случая заболевания COVID-19.

За сутки 29 жителей Тюменской области выздоровели после COVID-19, за весь период выздоровели 7 492 человека. 11 человек из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 886 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 091 человек на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровели 929 829 человек.