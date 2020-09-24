В Тюменскую область поступила вакцина от коронавируса

В Тюменскую область поступила первая федеральная поставка вакцины от новой коронавирусной инфекции. Это пробная партия, которая позволит отработать все алгоритмы доставки с соблюдением необходимых требований хранения и перевозки.
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, большая часть доз рассчитана на медицинских работников, которые получают прививку в первую очередь. Вакцинация проводится с добровольного информированного согласия, как и во всех других случаях постановки прививок.
Перед прививкой проводится осмотр, в результате которого человек получает медицинский допуск. Уже были привиты от новой коронавирусной инфекции семь медицинских работников. Далее вакцинация продолжится по графику.
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