В Тюменскую область поступила вакцина от коронавируса

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступила первая федеральная поставка вакцины от новой коронавирусной инфекции. Это пробная партия, которая позволит отработать все алгоритмы доставки с соблюдением необходимых требований хранения и перевозки.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, большая часть доз рассчитана на медицинских работников, которые получают прививку в первую очередь. Вакцинация проводится с добровольного информированного согласия, как и во всех других случаях постановки прививок.

Перед прививкой проводится осмотр, в результате которого человек получает медицинский допуск. Уже были привиты от новой коронавирусной инфекции семь медицинских работников. Далее вакцинация продолжится по графику.