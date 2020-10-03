В Тюменской области скончались двое мужчин с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 87 новых случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 9 674 случая заболевания COVID-19.

"Двое мужчин с коронавирусом 52 и 77 лет скончались за минувшие сутки в Тюменской. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизни пациентов, но течение болезни осложнили сердечно-легочная недостаточность и двухсторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний, а также отягощенный анамнез у первого мужчины. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 40 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также за минувшие сутки в Тюменской области 30 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 676 человек. 17 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 1030 человек остаются под медицинским наблюдением, 1844 человека находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.