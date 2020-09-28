В Тюменской области скончался 70-летний мужчина с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 74 случая заболевания — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 9 356 случаев заболевания COVID-19.

Также за сутки в Тюменской области 9 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 561 человек. 11 пациентов из общего числа болеющих — на ИВЛ. 958 человек остаются под медицинским наблюдением, 1982 человека находится на перевахтовке.

"Несмотря на усилия врачей скончался мужчина 70 лет с двухсторонний тотальной вирусной пневмонией и полиорганной недостаточностью на фоне нескольких хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.