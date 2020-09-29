В Тюменской области выполнено более 800 тысяч тестов на коронавирус

На минувшей неделе в регионе было проведено более 40 тысяч тестов на наличие коронавируса. Общее число исследований на COVID-19 за время ограничительных мероприятий — 810 222.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напоминают, что пройти платное тестирование на коронавирусную инфекцию можно в ряде медицинских организациях:

Осуществляют забор и исследуют: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", ООО "Авиценна", ООО "Доктор-Арбитайло", ООО "Мать и дитя Тюмень", ООО "БиоМед+", АО МСЧ Нефтяник.

Осуществляют только забор: ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА Тобольск", ООО "Никойл", ООО "Сибмединвест", ООО "Нефтяник-мед", ООО ТГК Диагностика, ООО "МедАС", обособленное подразделение "Медицина АльфаСтрахование г.Тюмень", Городская больница АО "Медицинский центр" Тюмень, ООО "Доктор-А" Тюмень, Московский тракт, ООО НОВАМЕД, ЧУ ЖД больница, ООО "Филатовская клиника", ООО "ДИВАДА-М" филиал КДЛ Инвитро, ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского", ООО "Медицинский центр "МЕДИС", ООО "ИНВИТРО-Урал", Доктор А Медосмотры, ООО "Регионмед", ООО МЦ "Медсервис", ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДИАПАЗОН", ООО "Хеликс Тюмень", ООО "Гемотест Урал".

Специалисты отмечают, что лица, прибывшие на территорию РФ, должны пройти обследование в течение 3 дней за счет собственных средств и разместить результат на портале госуслуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).