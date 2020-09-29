В Тюменской области за сутки подтвердились 72 случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 72 случая в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 9 428 случаев COVID-19.

За сутки в регионе 27 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 588 человек. 11 пациентов из общего числа болеющих — на ИВЛ. 957 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 898 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом.

Всего на 29 сентября в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.