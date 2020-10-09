В Тюменской области 109 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 109 случаев заболевания — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксирован 10 271 случай заболевания COVID-19.

Также за минувшие сутки в Тюменской области 32 человека выздоровели, за весь период выздоровели 7818 человек. 24 пациента из общего числа болеющих на ИВЛ. 1169 человек остаются под медицинским наблюдением, 1151 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 42 пациента с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.